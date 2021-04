Vicenza | ammazza la moglie di 39 anni a martellate e si costituisce

Leggi su tg24.sky

(Di domenica 18 aprile 2021) Ha impugnato un martello e, probabilmente al culmine di una lite, un muratore 51enne ha ucciso ladi 39. La tragedia è accaduta nell'abitazione della coppia a Pove del Grappa () dove erano presenti i figli dei due, di 13 e 9. Non è ancora stato chiarito se abbiano assistito al delitto. Subito dopo l'uomo ha chiamato il 112 e si è consegnato ai carabinieri giunti da Bassano del Grappa. La famiglia, di origine albanese, viveva nel Vicentino dae mai aveva avuto problemi sia di lavoro che di convivenza nella piccola comunità. Per ricostruire la vicenda oltre ai carabinieri di Bassano sono giunti anche i colleghi del nucleo investigativo di, che hanno repertato l'arma del delitto, e il Pm di turno per raccogliere la confessione dell'uomo.