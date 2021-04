Speranza “Da indagine su rapporto Oms emergerà nostra trasparenza”

(Di domenica 18 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – “La email del 14 maggio di Ranieri Guerra? Faccio chiarezza su un tema di cui si discute molto in più ambiti. Quella email ci informava che il report era stato pubblicato e ci riportava un dibattito legittimo all'interno dll'OMS tra chi voleva pubblicarlo e chi no. Ma erano tutte scelte interne all'OMS, noi ne prendiamo atto. In questi mesi avevamo uncostante, ma ho fiducia nella magistratura e apparirà evidente la pienae lealtà delle nostre istituzioni”. Lo ha dichiarato il Ministro della Salute, Roberto, a “In mezz'ora in più” su Rai3.(ITALPRESS).

ROMA (ITALPRESS) - "La email del 14 maggio di Ranieri Guerra? Faccio chiarezza su un tema di cui si discute molto in piú ambiti. Quella email ci informava che il report era stato pubblicato e ci ripor ...