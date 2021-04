Sampdoria, in difesa contro il Crotone tocca a Tonelli: le ultime (Di domenica 18 aprile 2021) La Sampdoria archivia la vittoria per 3-1 contro il Verona e si concentra sul Crotone, prossimo avversario in campionato: chance da titolare per Lorenzo Tonelli La Sampdoria archivia la vittoria di ieri pomeriggio per 3-1 contro il Verona e si concentra sul Crotone, prossimo avversario in campionato. Chance da titolare per Lorenzo Tonelli, data l’assenza di Maya Yoshida, squalificato. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA Sampdoria VAI SU SAMPNEWS24 Il difensore ex Empoli ha un solo obiettivo contro i rossoblù di Serse Cosmi, ovvero convincere il tecnico Claudio Ranieri ad affidargli le chiavi della difesa per questo finale di stagione, al fianco di Omar Colley. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 18 aprile 2021) Laarchivia la vittoria per 3-1il Verona e si concentra sul, prossimo avversario in campionato: chance da titolare per LorenzoLaarchivia la vittoria di ieri pomeriggio per 3-1il Verona e si concentra sul, prossimo avversario in campionato. Chance da titolare per Lorenzo, data l’assenza di Maya Yoshida, squalificato. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLAVAI SU SAMPNEWS24 Il difensore ex Empoli ha un solo obiettivoi rossoblù di Serse Cosmi, ovvero convincere il tecnico Claudio Ranieri ad affidargli le chiavi dellaper questo finale di stagione, al fianco di Omar Colley. L'articolo proviene da Calcio News 24.

