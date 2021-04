Salernitana-Monza | probabili formazioni e in tv

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 18 aprile 2021)è il big match della trentacinquesima giornata del campionato italiano di Serie B 2020/2021 che vedrà opporsi due squadre in lotta per la promozione.I granata, terzi in classifica e a un solo punto dal Lecce secondo,.sogna vogliono tentare il sorpasso sui salentini per accedere direttamente in massima serie senza passare per i playoff. A quattro giornate dal termine proprio la sfida contro i brianzoli rappresenta l’ostacolo più duro. La squadra di Brocchi, una delle candidate alla Serie A, ha vissuto momenti altalenanti che l’hanno portata lontano dalla vetta. Dopoaver raccolto 2 punti in quattro partite, ilè tornata alla vittoria battendo la Cremonese salendo al quarto posto a cinque punti dai campani. Sarà fondamentale uscire dall’Arechi cou risultato positivo per conquistare i ...