Riaperture, Crisanti: "Stupidaggine epocale. Rischiamo di giocarci l'estate". Rezza (Cts): ""Se si allenta, l'epidemia può ripartire" (Di domenica 18 aprile 2021) L'annuncio delle Riaperture dal 26 aprile mentre i dati di morti e contagi da Covid restano alti e la campagna di immunizzazione resta condizionata ai ritardi nelle consegne dei vaccini e all'organizzazione delle somministrazioni da parte delle regioni, preoccupa gli esperti, contrari alla ripresa di attività che consentono anche un parziale ritorno alla vita sociale. Netta la posizione di chi non opera all'interno del governo, come Andrea Crisanti, professore ordinario di Microbiologia a Padova e Massimo Galli, direttore delle Malattie infettive al "Sacco" di Milano e docente alla Statale, ma anche gli esperti del Comitato tecnico-scientifico – tra cui Fabio Ciciliano e il direttore della Prevenzione del ministero della Salute, Giovanni Rezza – avvertono che l'epidemia, con l'allentamento delle ...

HuffPostItalia : Andrea Crisanti sulle riaperture: 'Rischio ragionato è un'espressione vuota e politica, non scientifica' - Adnkronos : #Riapertura? Per Crisanti 'estate a rischio' per aumento casi di #COVID19. - RaiNews : #coronavirus #covid19, 'l'espressione #rischioragionato è vuota' afferma il virologo, commentando l'annuncio fatto… - zevunderskin : Andrea Crisanti: 'Riaperture stupidaggine epocale, a rischio l'estate' - enzoro53 : RT @Libero_official: 'Una stupidaggine epocale'. Dopo #Galli anche #Crisanti avverte #Draghi sulle #riaperture: di questo passo 'rischiamo… -