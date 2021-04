Pogba: «Voglio essere di livello mondiale per tutta la carriera, come Ronaldo» (Di domenica 18 aprile 2021) Paul Pogba parla del suo obiettivo per continuare a migliorarsi: ecco le parole del centrocampista bianconero Paul Pogba, in una lunga intervista a Sky Sports, si pone l’obiettivo di diventare come Cristiano Ronaldo. Ecco le sue parole. «Grandi giocatori, giocatori di livello mondiale come Lionel Messi e Ronaldo sono stati al top per anni e anni. Raggiungere il vertice per un anno non è sufficiente, Voglio essere di livello mondiale per tutta la tua carriera, per cinque o dieci anni» L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 18 aprile 2021) Paulparla del suo obiettivo per continuare a migliorarsi: ecco le parole del centrocampista bianconero Paul, in una lunga intervista a Sky Sports, si pone l’obiettivo di diventareCristiano. Ecco le sue parole. «Grandi giocatori, giocatori diLionel Messi esono stati al top per anni e anni. Raggiungere il vertice per un anno non è sufficiente,diperla tua, per cinque o dieci anni» L'articolo proviene da Calcio News 24.

