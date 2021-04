LIVE Milan-Genoa 2-1 | Serie A calcio in DIRETTA | pagelle e highlights Vittoria pesante dei rossoneri!

(Di domenica 18 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.40 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo! 14.35 Ecco le(4-2-3-1): Donnarumma G. 5.5; Kalulu 5 (62? Dalot 6), Kjaer 6, Tomori 5.5, Theo Hernandez 6; Bennacer 6.5 (73? Tonali 5.5), Kessiè 6; Saelemaekers 6 (62? Brahim Diaz 5), Calhanoglu 5.5 (88? Krunic s.v.), Rebic 7.5; Leao 5.5 (62? Mandzukic 6). All. Pioli 6.(3-5-2): Perin 5.5; Goldaniga 6, Radovanovic 6, Masiello 6; Ghiglione 6 (56? Biraschi 5.5), Strootman 5.5 (83? Behrami s.v.), Badelj 6, Zajc 6, Cassata 5 (74? Pandev 6.5); Destro 7 (56? Pjaca 6), Scamacca 5 (74? Shomurodov 5.5). All. Ballardini 5. 14.30 Partita combattuta ed equilibrata che viene vinta dai rossoneri con un pizzico di fortuna attraverso l’autogol di Scamacca di schiena dopo un ...

juventusfc : Forza, ragazzi ???? #MilanJuve è live su @JuventusTV ?? - RibaltaRossoner : RT @la_rossonera: #LIVE - Fischio finale: il #Milan soffre ma porta a casa tre punti preziosi. Finisce 2-1 ??? #AcMilan #SerieA #MilanGeno… - la_rossonera : #LIVE - Fischio finale: il #Milan soffre ma porta a casa tre punti preziosi. Finisce 2-1 ??? #AcMilan #SerieA… - buoncalcio : Milan 2-1 Genoa, un autogol tradisce il Grifone. Nel finale doppia chance per il pareggio - zazoomblog : Milan-Genoa 2-1: autogol di Scamacca LIVE NEWS - #Milan-Genoa #autogol #Scamacca -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Milan

Lunch - match della domenica a San Siro trae Genoa. La squadra di Pioli viene da una vittoria convincente a Parma, dove ha trovato i tre punti grazie ai gol di Leao, Rebic e Kessiè. I rossoblù, invece, vengono da una sconfitta contro la ...Allo stadio San Siro, il match valido per la 31ª giornata di Serie A 2020/2021 trae Genoa: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio 'San Siro',e Genoa si affrontano nel match valido per la 31ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA SintesiGenoa ...Milan-Genoa, La Voce del Patrone Rossoblù: commento finale di Francesco Patrone. Il Salotto del Grifone con Luca Russo e Serena Viviani ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.40 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo live! 14.35 Ecco le pagelle: MILAN (4-2-3-1): Donnarumma G. 5.5; Kalulu 5 (62' Dalot 6), Kjaer 6, T ...