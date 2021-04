L’amica Geniale 3: cast confermato, Gaia Girace e Margherita Mazzuocco saranno ancora Lila e Lenù (Di domenica 18 aprile 2021) Grande notizia per tutti i fan della fiction L’amica Geniale: Gaia Girace e Margherita Mazzuocco, le giovani protagoniste della serie evento tratta dalla quadrilogia di Elena Ferrante, continueranno ad interpretare le due protagoniste Lila e Lenù anche nella versione adulta. Leggi anche: BUONGIORNO MAMMA, anticipazioni prima puntata di mercoledì 21 aprile A confermarlo è stato Daniele Luchetti in un’intervista al settimanale americano Variety, nella quale il regista ha spiegato il motivo della sua scelta inaspettata (ma che sicuramente farà la gioia dei tantissimi fan affezionatissimi alle amiche del rione Luzzatti): Abbiamo scelto di mantenere lo stesso cast. Prima di tutto, era importante restare con la stessa fisionomia dei ... Leggi su tvsoap (Di domenica 18 aprile 2021) Grande notizia per tutti i fan della fiction, le giovani protagoniste della serie evento tratta dalla quadrilogia di Elena Ferrante, continueranno ad interpretare le due protagonisteanche nella versione adulta. Leggi anche: BUONGIORNO MAMMA, anticipazioni prima puntata di mercoledì 21 aprile A confermarlo è stato Daniele Luchetti in un’intervista al settimanale americano Variety, nella quale il regista ha spiegato il motivo della sua scelta inaspettata (ma che sicuramente farà la gioia dei tantissimi fan affezionatissimi alle amiche del rione Luzzatti): Abbiamo scelto di mantenere lo stesso. Prima di tutto, era importante restare con la stessa fisionomia dei ...

