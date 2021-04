La Vita in diretta, deciso il destino di Alberto Matano: ecco cosa succederà (Di domenica 18 aprile 2021) La Vita in diretta, Alberto Matano verso la conferma alla conduzione del programma di Rai 1 per la terza volta consecutiva. Le ultimissime notizie Alberto Matano (screenshot video)Mancano ancora alcune settimane al termine dell’edizione corrente de ‘La Vita in diretta’, il noto programma di Rai 1 terminerà a giugno ma nel web già si parla della prossima stagione che partirà a settembre. Il dibattito, su chi saranno i conduttori della prossima stagione, è più vivo che mai, tuttavia il giornalista Alberto Matano viaggia verso la conferma e sarebbe pronto a condurre il programma per la terza volta consecutiva. “Il trend è in discesa perché il picco è stato raggiunto” Matteo Bassetti – ... Leggi su ck12 (Di domenica 18 aprile 2021) Lainverso la conferma alla conduzione del programma di Rai 1 per la terza volta consecutiva. Le ultimissime notizie(screenshot video)Mancano ancora alcune settimane al termine dell’edizione corrente de ‘Lain’, il noto programma di Rai 1 terminerà a giugno ma nel web già si parla della prossima stagione che partirà a settembre. Il dibattito, su chi saranno i conduttori della prossima stagione, è più vivo che mai, tuttavia il giornalistaviaggia verso la conferma e sarebbe pronto a condurre il programma per la terza volta consecutiva. “Il trend è in discesa perché il picco è stato raggiunto” Matteo Bassetti – ...

Advertising

davidallegranti : Sto guardando Giletti per la prima volta in vita mia e se capisco bene la democrazia è in pericolo perché c’è gente… - MauryKostanzo : @twittantoridi Ma Lorella non era finita con “La vita in diretta”? Secondo alcuni, non doveva riscattarsi con lo Ze… - annatomasi1 : RT @MauryKostanzo: Repetita iuvant: che #amici20 sia un successo è noto, ma che soddisfazione questi #ascoltitv, nonostante a ottobre si di… - 95_addicted : RT @MauryKostanzo: Repetita iuvant: che #amici20 sia un successo è noto, ma che soddisfazione questi #ascoltitv, nonostante a ottobre si di… - twittantoridi : RT @MauryKostanzo: Repetita iuvant: che #amici20 sia un successo è noto, ma che soddisfazione questi #ascoltitv, nonostante a ottobre si di… -