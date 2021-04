Elezioni amministrative. Il Pd lancia le primarie "a metà"

(Di domenica 18 aprile 2021) "Lesaranno un primo test, anche per la costruzione delle alleanze. Siamo all'inizio di un percorso con l'obiettivo di arrivare, per lepolitiche, a un nuovo centro ...

BeppeSala : Portiamo l’Europa alle prossime elezioni di Milano! Alle amministrative 2021 @VoltMilano sosterrà la mia campagna.… - alessia_smile6 : RT @alessia_smile6: @EsteriLega cominciamo col darle più forza: nei comuni per le elezioni amministrative, ed alle politiche quando si vote… - LucaErma : RT @GianniCuperIoPD: Calendario del ritorno alla normalità: - 26 aprile ristoranti - 15 maggio piscine - 1 giugno palestre - 20 giugno pri… - nariucciopetra1 : RT @GianniCuperIoPD: Calendario del ritorno alla normalità: - 26 aprile ristoranti - 15 maggio piscine - 1 giugno palestre - 20 giugno pri… - Marksubrizi : RT @GianniCuperIoPD: Calendario del ritorno alla normalità: - 26 aprile ristoranti - 15 maggio piscine - 1 giugno palestre - 20 giugno pri… -

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni amministrative

"Lesaranno un primo test, anche per la costruzione delle alleanze. Siamo all'inizio di un percorso con l'obiettivo di arrivare, per lepolitiche, a un nuovo centro ...Lesaranno un primo test su questo tema, per arrivare a un centrosinistra guidato da noi e costruito intorno a noi". Il segretario dem, nella prima parte del suo intervento, ...I primi dati dei Municipi per i Comuni più piccoli dovrebbero arrivare oggi dopo le 16, fra il pomeriggio di lunedì e martedì i Legislativi ...ROMA (ITALPRESS) - Un nuovo partito che dialoghi con la base, crei alleanze per un nuovo centrosinistra, e rifletta concretamente sul futuro della democrazia in Italia. Questo il percorso tracciato da ...