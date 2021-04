Covid, Galli critico sul presidente del Consiglio (Di domenica 18 aprile 2021) L'infettivologo Massimo Galli ha fortemente criticato le riaperture annunciate dal governo, affermando che sul Covid Draghi non ne ha azzeccata una. Riaperture, Galli contro Draghi: “Il premier non ne ha azzeccata” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 18 aprile 2021) L'infettivologo Massimoha fortemente criticato le riaperture annunciate dal governo, affermando che sulDraghi non ne ha azzeccata una. Riaperture,contro Draghi: “Il premier non ne ha azzeccata” su Notizie.it.

Advertising

La7tv : #ottoemezzo Covid, il prof. Massimo Galli: 'La curva dei contagi vede una flessione appena accennata, ma temo che a… - fanpage : 'Rischio calcolato? Calcolato male'. Galli è preoccupatissimo per le riaperture. - fattoquotidiano : MASSIMO GALLI “Il premier Draghi sul Covid non ne ha azzeccata una” [L'INTERVISTA - di Giampiero Calapà] - DrAntoniaPagani : RT @LaNotiziaTweet: Massimo Galli: 'Il premier Draghi sul Covid non ne ha azzeccata una' - lvoir : RT @LaNotiziaTweet: Massimo Galli: 'Il premier Draghi sul Covid non ne ha azzeccata una' -