Basket Serie A1 2020/2021, Cantù-Reggio Emilia 71-72: cronaca e tabellino (Di domenica 18 aprile 2021) La UnaHotels Reggio Emilia vince in rimonta per 71-72 sul campo dell’Acqua S. Bernardo Cantù nella sfida valida per la ventottesima giornata del campionato di Serie A1 2020/2021: Dopo un primo quarto equilibrato, i padroni di casa allungano e controllano fino al terzo parziale. Nel finale poi Reggio Emilia rosicchia punti e il fallo commesso a pochi secondi dal termine si rivela fatale: Taylor mette a segno canestro e tiro libero, completando la rimonta Emiliana. Vittoria molto importante per Reggio Emilia in ottica salvezza, che consente alla squadra di staccare proprio Cantù in classifica. Di seguito la cronaca ed il tabellino del match. RIVIVI IL ... Leggi su sportface (Di domenica 18 aprile 2021) La UnaHotelsvince in rimonta per 71-72 sul campo dell’Acqua S. Bernardonella sfida valida per la ventottesima giornata del campionato diA1: Dopo un primo quarto equilibrato, i padroni di casa allungano e controllano fino al terzo parziale. Nel finale poirosicchia punti e il fallo commesso a pochi secondi dal termine si rivela fatale: Taylor mette a segno canestro e tiro libero, completando la rimontana. Vittoria molto importante perin ottica salvezza, che consente alla squadra di staccare proprioin classifica. Di seguito laed ildel match. RIVIVI IL ...

