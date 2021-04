Supervivientes, Valeria Marini fa infuriare una concorrente: reazione incontrollabile (Di sabato 17 aprile 2021) Show di Valeria Marini a Supervivientes sfida una naufraga in una prova di ricompensa: la reazione è incredibile Durante l’ultima puntata di Supervivientes, la showgirl e naufraga del reality show… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di sabato 17 aprile 2021) Show disfida una naufraga in una prova di ricompensa: laè incredibile Durante l’ultima puntata di, la showgirl e naufraga del reality show… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

BITCHYFit : Supervivientes, Valeria Marini litiga (in italiano) con una naufraga che non capisce e che le dà della pazza… - StraNotizie : Supervivientes, Valeria Marini litiga (in italiano) con una naufraga che non capisce e che le dà della pazza… - SabrinaSpurio : @Supervivientes @GOnestini @ValeriaMariniVM Spero che Valeria sia la prossima concorrente ufficiale e concordo con Gianmarco ???????? - SabrinaSpurio : @LauraGar80 @Supervivientes @GOnestini @ValeriaMariniVM Anch'io condivido. Spero che Valeria Domenica sia la prossi… - SabrinaSpurio : RT @LauraGar80: @Supervivientes @GOnestini @ValeriaMariniVM Condivido la scelta di Gianmarco. Anche se Valeria può risultare per molti ecce… -