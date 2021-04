Su Instagram Cecilia Rodriguez risponde alla community e svela curiosità (Di sabato 17 aprile 2021) Cecilia Rodriguez risponde alle domande della community mentre ascolta musica e svela curiosità su di lei e sul rapporto con Ignazio Moser Tra impegni lavorativi e la storia d’amore con Ignazio Moser, Cecilia Rodriguez riesce sempre a ritagliarsi del tempo per interagire con la sua community. Ieri pomeriggio, la modella e imprenditrice ha deciso di sottoporsi alle domande della sua community mentre ascoltava un po’ di musica. È stata travolta dalle domande dei fan, ma non si è tirata indietro e ha deciso di rispondere tra sorrisi, sincerità e buonumore. Il risultato? Cecilia Rodriguez ha svelato dettagli e cuoriosità della sua storia d’amore con ... Leggi su 361magazine (Di sabato 17 aprile 2021)alle domande dellamentre ascolta musica esu di lei e sul rapporto con Ignazio Moser Tra impegni lavorativi e la storia d’amore con Ignazio Moser,riesce sempre a ritagliarsi del tempo per interagire con la sua. Ieri pomeriggio, la modella e imprenditrice ha deciso di sottoporsi alle domande della suamentre ascoltava un po’ di musica. È stata travolta dalle domande dei fan, ma non si è tirata indietro e ha deciso dire tra sorrisi, sincerità e buonumore. Il risultato?hato dettagli e cuoriosità della sua storia d’amore con ...

