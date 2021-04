Provincia Potenza al setaccio | 13 denunciati e sequestrati sei coltelli

Advertising

SassiLive : CONTROLLI CARABINIERI A POTENZA E PROVINCIA: 13 DENUNCE E 4 SEGNALAZIONI, SEQUESTRATI SEI COLTELLI A SERRAMANICO, U… - glibralato : progetto realizzazione esercizio un impianto fotovoltaico a terra della potenza di 8,0592 MWp su una superficie di… - teresadallanto1 : RT @frescacomelaria: Capisco Pierpaolo che ride così, perché sono della provincia di Potenza (Maratea è provincia di Potenza) e qui da noi,… - Valerio86028271 : RT @frescacomelaria: Capisco Pierpaolo che ride così, perché sono della provincia di Potenza (Maratea è provincia di Potenza) e qui da noi,… - Mestanaccount1 : RT @frescacomelaria: Capisco Pierpaolo che ride così, perché sono della provincia di Potenza (Maratea è provincia di Potenza) e qui da noi,… -

Ultime Notizie dalla rete : Provincia Potenza

La Gazzetta del Mezzogiorno

- Tredici persone, accusate, a vario titolo, di reati in materia di armi, sostanze stupefacenti e circolazione stradale, sono state denunciate indidurante controlli effettuati dai Carabinieri, che, tra l'altro, hanno sequestrato sei coltelli a serramanico, una balestra, e 25 grammi di droga. Inoltre quattro persone sono ......indi La Spezia. Nel Centro di Distribuzione La Spezia Recapito Crispi, infatti, sono entrati in funzione cinque i nuovi quadricicli Free Duck, ad alimentazione elettrica, delladi ...POTENZA - Tredici persone, accusate, a vario titolo, di reati in materia di armi, sostanze stupefacenti e circolazione stradale, sono state denunciate in provincia di Potenza durante controlli effettu ...Tredici persone, accusate, a vario titolo, di reati in materia di armi, sostanze stupefacenti e circolazione stradale, sono state denunciate in provincia di Potenza durante controlli effettuati dai Ca ...