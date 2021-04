Pereiro | “E’ stato un gol alla Recoba | il mio idolo da ragazzo”

(Di domenica 18 aprile 2021) Il centrocampista del Cagliari, Gaston, ha parlato a Dazn dopo la vittoria sul Parma. Queste le sue parole: “Un golChino, èil mioda bambino. Ho avuto la possibilità di giocare con lui in nazionale con l’Uruguay e ho imparato tanto da lui, prendendolo come modello. Uso poco il destro, ma oggi serviva per l’assist e l’ho fatto. Ora pensopartita di mercoledì che sarà importantissima. Dobbiamo festeggiare questa vittoria ma poi pensare subitopartita con l’Udinese perché mercoledì sarà una gara fondamentale, sperando che questa vittoria faccia cambiare il corso della stagione”. Foto: Sito Cagliari L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

MCalcioNews : Cagliari, Gaston Pereiro: 'Un gol alla Chino Recoba, è stato il mio idolo da bambino' - sportface2016 : #CagliariParma 4-3, Gaston #Pereiro: 'Io come Recoba? Mio idolo fin da quando ero bambino' -

Ha consolato Kurtic a fine gara: 'E'un mio giocatore, l'ho visto piangere e ci potevo essere ... Gaston? 'Ha delle doti naturali pazzesche, se cresce sotto l'aspetto caratteriale può ...Ma il Cagliari non si arrende: entranoe Simeone al posto di Rugani e Duncan e al 21 ... Purtroppo il club dei 4 mori finora non èmolto fortunato, visto che in sette partite che hanno ..."Voglio farmi trovare pronto per aiutare la squadra, sia che giochi dall'inizio sia che entri in corsa come oggi. Ciò che conta è il risultato e gli obiettivi della squadra, ognuno deve portare il suo ...Leonardo Semplici, tecnico del Cagliari, ha così commentato ai microfoni di DAZN la gara appena vinta sul Parma: "E' prematuro festeggiare con i ...