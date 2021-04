(Di sabato 17 aprile 2021) Il 26 aprile molte attività economiche ripartiranno, come annunciato ieri in conferenza stampa dal premier Draghi. Tra queste, ci sono anche gli spettacoli, comee teatri. Le regole per le riaperture dovrebbero essere quelle proposte dalla Conferenza delle Regioni nell’ultima bozza, che contiene le condizioni alle quali è consentita “una ripresa delle attività economiche e ricreative compatibile con la tutela della salute di utenti e lavoratori”. Se questa è la finalità, desta davvero grandissimo stupore la previsione del paragrafo “e spettacoli dal vivo”, secondo cui il distanziamento minimo, tra uno spettatore e l’altro, sia frontalmente che lateralmente, dovrà essere di “almeno 1 metro (con l’obbligo di utilizzo dellaa protezione delle vie respiratorie) o, in alternativa, di almeno 2 metri (con la facoltà ...

Advertising

MiC_Italia : Presentata piattaforma - rtl1025 : ?? Ministero della #Cultura precisa che nelle 'proposte inviate ieri al Cts, ministro #Franceschini ha chiesto che,… - MiC_Italia : #ArtBonus, il ministro @dariofrance: «Cresce mecenatismo, superato mezzo miliardo di donazioni. Agevolazione fiscal… - Barba_rana : Ministro Franceschini, viva i cinema aperti, ma con la mascherina (di M. D'Egidio) - HuffPostItalia : Ministro Franceschini, viva i cinema aperti, ma con la mascherina -

Ultime Notizie dalla rete : Ministro Franceschini

' Settimane fa abbiamo avuto in audizione ilcon l'avvio del Governo Draghi. Abbiamo affrontato la questione dei lavoratori dello spettacolo , forse i più colpiti dalla crisi ...Ildella Cultura Dario, con decreto del 15 aprile, ha costituito il Comitato nazionale per le celebrazioni del centenario della scomparsa di Enrico Caruso. Lo rende noto lo stesso ...Il 26 aprile molte attività economiche ripartiranno, come annunciato ieri in conferenza stampa dal premier Draghi. Tra queste, ci sono anche gli spettacoli, come cinema e teatri. Le regole ...Il ministro della Cultura Dario Franceschini, con decreto del 15 aprile, ha costituito il Comitato nazionale per le celebrazioni del centenario della scomparsa di Enrico Caruso. (ANSA) ...