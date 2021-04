Milan | Pioli | “Leao è migliorato ma non è arrivato al massimo” | News

Advertising

AntoVitiello : #Pioli sull’espulsione di #Ibrahimovic: “Ho parlato con Zlatan, ha discusso con l’arbitro ma non gli ha mancato di… - AntoVitiello : #Pioli su #Tomori: “La nostra volontà è quella di mantenerlo. La volontà mia e dell'area tecnica è chiara sulla sod… - PBPcalcio : #Pioli: “#Tomori? la volonta mia e dell’area tecnica credo sia chiara..e sia quella di confermarlo. Tecnicamente no… - notizie_milan : Pioli promuove Scamacca: “Giocatore forte” - ricatti88 : RT @Gazzetta_it: #Pioli: “#Milan solo a metà salita, occorre ancora pedalare tanto” -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Pioli

Chi si ferma è perduto e ilnon ha alcuna intenzione di mollare a otto tappe dal traguardo.sa bene che molti considerano proprio i rossoneri l'anello debole tra le squadre in lotta per la Champions ma si consola ...Tra polemiche e mercato, con l'ipotesi di addio di Donnarumma, sono tante le distrazioni in un momento cruciale per il ritorno in Champions ma secondoper il"le distrazioni non ci sono". ...La partita di domani potrà essere un esame per Rafael Leao? Ecco il pensiero di mister Stefano Pioli, svelato durante la conferenza stampa odierna: "Sono convinto della ...GENOVA - Il pensiero dei giocatori del Genoa è tutto sul Milan oppure il pensiero va già ai prossimi impegni in casa con Benevento e Spezia, scontri diretti per la salvezza? I m tecnico Davide Ballard ...