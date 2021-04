Funerali principe Filippo streaming e diretta tv: dove vedere la cerimonia funebre (Di sabato 17 aprile 2021) dove vedere i Funerali del principe Filippo in programma oggi, sabato 17 aprile 2021, in diretta tv e streaming? La cerimonia funebre inizierà alle ore 15 in Inghilterra, le 16 in Italia. Il funerale si svolgerà in diretta dalla Cappella di San Giorgio del Castello di Windsor. Non saranno Funerali di Stato, su esplicita richiesta dello stesso Filippo, e saranno ammessi alla cerimonia solo 30 persone, accuratamente selezionate dalla Regina, nel rispetto delle normative anti-Covid. Un evento che sarà possibile seguire anche dall’Italia. Vediamo dove vedere i Funerali del principe ... Leggi su tpi (Di sabato 17 aprile 2021)delin programma oggi, sabato 17 aprile 2021, intv e? Lainizierà alle ore 15 in Inghilterra, le 16 in Italia. Il funerale si svolgerà indalla Cappella di San Giorgio del Castello di Windsor. Non sarannodi Stato, su esplicita richiesta dello stesso, e saranno ammessi allasolo 30 persone, accuratamente selezionate dalla Regina, nel rispetto delle normative anti-Covid. Un evento che sarà possibile seguire anche dall’Italia. Vediamodel...

