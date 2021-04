Annie Awards 2021 | la lista completa dei vincitori

(Di sabato 17 aprile 2021) Durante la cerimonia degli, Soul e Wolfwalkers sono stati i titoli più premiati. Scopriamo tutti iIl 16 Aprile, in una cerimonia virtuale, sono stati assegnati gli, i riconoscimenti per il Cinema e la TV d’animazione. A condurre la serata gli attori Josh Gad, Matthew Rhys, Philippa Soo, Eva Whittaker e Patrick Warburton; il compositore Michael Giacchino; i registi Sergio Pablos e Jill Culton; la regista e produttrice Nora Twomey; il produttore-regista Matthew A. Cherry; e il cast della serie web Critical Role. Soul e Wolfwalkers sono stati i grandidella quarantottesima edizione, che si sono aggiudicati rispettivamente sette e cinque nomination. Per quanto riguarda la TV, tra grandi ...

Marvel's Spider - Man Miles Morales ha conquistato un altro successo: il titolo Insomniac Games , uscito al lancio della PlayStation 5 , è stato premiato agli Annie Awards con l' Outstanding Achievement for Character Animation in a Video Game , ovvero il premio per le migliori animazioni di un personaggio. L'opera è riuscita a battere una concorrenza ...Soul e Wolfwalker sono i grandi vincitori della 48ma edizione degli Annie Awards, Walt Disney Company conduce con dieci ...