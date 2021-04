Amici | Deddy incanta con Modugno | perchè sa cantare in napoletano? C’è un motivo preciso

(Di domenica 18 aprile 2021)nella puntata odierna dicon: sapetesain? C’è unQuesta sera è andata in onda la quinta puntata del serale del talent showdi Maria De Filippi. Anche quest’anno, il talent si conferma essere una delle punte di diamante della rete del Biscione. Maria De L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Dopo di loro, si sono confrontati Raffaele e, quest'ultimo ha portato il punto decisivo alla ... Approfondisci: Le anticipazioni del Serale didel 17 aprile... anticipazioni e diretta quinta puntata 17 aprile Serata difficile per Martina Miliddi quella del quinto serale di2021 . L'allieva finisce in ballottaggio controe rischia seriamente di ...Deddy incanta nella puntata odierna di Amici con Modugno: sapete perchè sa cantare in napoletano? C'è un motivo preciso ...Rosa di Grazia è ospite nella puntata di sabato 17 aprile di Verissimo il programma pomeridiano condotto da Silvia Toffanin. La ballerina ...