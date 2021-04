Speranza: FdI presenterà mozione di sfiducia (Di venerdì 16 aprile 2021) Fratelli d'Italia presenterà una mozione di sfiducia al ministro della Salute Roberto Speranza. Lo ha annunciato la leader del partito Giorgia Meloni su Facebook L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 16 aprile 2021) Fratelli d'Italiaunadial ministro della Salute Roberto. Lo ha annunciato la leader del partito Giorgia Meloni su Facebook L'articolo proviene da Firenze Post.

Ultime Notizie dalla rete : Speranza FdI Ok Cdm a Def, deficit molto alto per sostegno economia. Draghi chiede unità "La mozione" di sfiducia di Fdi a Speranza "andrebbe letta: esprimerci prima è prematuro. Non vogliamo la testa di Speranza ma visto che il governo ha forze diverse vorremmo che cambiasse anche la ...

Da Meloni mozione di sfiducia contro Speranza. "Vediamo chi ci sta.... Letta: "Vergognoso" Non è più tempo di Speranza, ma di coraggio". La replica del segretario del Pd Enrico Letta: "Vergognoso" La mossa della presidente di FdI, oltre che il titolare del dicastero della salute, ha anche ...

Covid: Deidda (Fdi), 'Speranza ammetta errori e si dimetta' Roma, 16 apr. (Adnkronos) - "Già da tempo, noi di Fratelli d’Italia -insieme ai colleghi Bignami e Gemmato- denunciamo l’incompetenza e la poca trasparenza del ministro Speranza in merito alla gestion ...

Cosa riapre dal 26 aprile al 3 maggio: il calendario del ritorno della zona gialla Il governo Draghi pensa di procedere con il piano di riaperture e con il ritorno della zona gialla con un calendario che andrà dal 26 aprile al 3 maggio. La prima data, quella del 26 aprile, servirà p ...

