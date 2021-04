Scamacca chiama il Milan | «Farei il vice Ibrahimovic per rubargli i segreti»

(Di venerdì 16 aprile 2021) Gianlucaha dichiarato che farebbe volentieri ilalper imparare dallo svedese Gianluca, attaccante del Genoa ma di proprietà del Sassuolo, nell’anticipazione della sua intervista a Sportweek su La Gazzetta dello Sport, parla del suo futuro accostandosi al. «Un giovane deve giocare il più possibile, rubando i. Poi è chiaro che se fai ildi un campione che però a 39 anni non può giocarle tutte, il discorso cambia. Sul mercato mi danno di qua e di là? Non mi disturba, anzi. Per me è uno stimolo. Gioco in Serie A, il sogno di una vita: vedo soltanto cose belle». L'articolo proviene da Calcio News 24.

... prima dell'intervallo sale in cattedra chiama al dovere Szczesny - in cerca di riscatto dopo le ultime pessime prestazioni, soprattutto nel derby con il Torino. A inizio ripresa Rovella ...non basta, McKennie la chiude L'attaccante rossoblù si riscatta in apertura di ripresa: ... Dall'altra parte Ballardini inserisce fra gli altri l'ex Pjaca , chiama in causa Szczesny al 55'.