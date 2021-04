Raggi alle Comunali potrebbe arrivare al ballottaggio, ma non vincere (Di venerdì 16 aprile 2021) Riuscirà Virginia Raggi a farsi riconfermare sindaca della Capitale? Secondo gli ultimi sondaggi sulle Comunali di Roma del 2021 realizzato da Winpoll per il Sole 24 Ore, nessuno dei quattro grandi candidati arriverà a vincere al primo turno. La domanda quindi è: chi riuscirà a giungere al ballottaggio? Molto dipenderà da chi sceglierà di schierare il Partito Democratico. Sondaggi Comunali Roma 2021, gli scenari possibili Se il mister X del PD fosse Nicola Zingaretti, è probabile che il posto al ballottaggio possa essere il suo. Ma ancora i giochi sono aperti: tutti i candidati, da Raggi a Calenda fino a quelli che scenderanno in campo per il centro-destra e per il centro-sinistra, infatti, possono viaggiare attorno al 25% dei consensi. Ma Zingaretti, secondo il ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 16 aprile 2021) Riuscirà Virginiaa farsi riconfermare sindaca della Capitale? Secondo gli ultimi sondaggi sulledi Roma del 2021 realizzato da Winpoll per il Sole 24 Ore, nessuno dei quattro grandi candidati arriverà aal primo turno. La domanda quindi è: chi riuscirà a giungere al? Molto dipenderà da chi sceglierà di schierare il Partito Democratico. SondaggiRoma 2021, gli scenari possibili Se il mister X del PD fosse Nicola Zingaretti, è probabile che il posto alpossa essere il suo. Ma ancora i giochi sono aperti: tutti i candidati, daa Calenda fino a quelli che scenderanno in campo per il centro-destra e per il centro-sinistra, infatti, possono viaggiare attorno al 25% dei consensi. Ma Zingaretti, secondo il ...

Advertising

lucianonobili : 'La #Raggi che ha privato Roma delle Olimpiadi cerca di prendersi meriti che non ha sulla Ryder Cup di golf e colle… - ItaliaViva : L'incredibile gaffe della #Raggi che scambia l'Arena di #Nimes per il Colosseo. Dopo 5 anni di disastri i cinque st… - serenel14278447 : RT @DomaniGiornale: La chiamata alle urne è stata posticipata al prossimo autunno per via della pandemia e per ora l’unico candidato certo… - ineedsomesleepK : RT @DomaniGiornale: La chiamata alle urne è stata posticipata al prossimo autunno per via della pandemia e per ora l’unico candidato certo… - LucRossi1 : @SBidimedia @CarloCalenda Finora ha fatto percentuali da prefisso telefonico anche alle regionali del sud. Magari V… -

Ultime Notizie dalla rete : Raggi alle Sabato 17 aprile: Commemorazione del rastrellamento del Quadraro Sabato 17 aprile, alle ore 9,30, in Largo dei Quintili, si svolgerà l'annuale commemorazione del tragico ... Virginia Raggi. Il rastrellamento del Quadraro del 17 aprile 1944 fu deliberato dal Comando ...

Alitalia, Raggi: no ad un piano industriale limitato dall'esterno Con un piano industriale limitato dall'esterno e non adeguato alle esigenze dell'Italia e di Roma, ... Cosi' la sindaca di Roma, Virginia Raggi, nel corso dei lavori odierni dell'Assemblea capitolina ...

Raggi alle Comunali potrebbe arrivare al ballottaggio, ma non vincere Riuscirà Virginia Raggi a farsi riconfermare sindaca della Capitale? Secondo gli ultimi sondaggi sulle comunali di Roma del 2021 realizzato da Winpoll per il Sole 24 Ore, nessuno dei quattro ...

BIT DIGITAL EDITION: OLTRE 600 ESPOSITORI E UN PROGRAMMA STRAORDINARIO DI TALKS News - Accelerano le adesioni a Bit Digital Edition, l’innovativa evoluzione digitale della più autorevole manifestazione del turismo in Italia, che si terrà onli - Redazione James ...

Sabato 17 aprile,ore 9,30, in Largo dei Quintili, si svolgerà l'annuale commemorazione del tragico ... Virginia. Il rastrellamento del Quadraro del 17 aprile 1944 fu deliberato dal Comando ...Con un piano industriale limitato dall'esterno e non adeguatoesigenze dell'Italia e di Roma, ... Cosi' la sindaca di Roma, Virginia, nel corso dei lavori odierni dell'Assemblea capitolina ...Riuscirà Virginia Raggi a farsi riconfermare sindaca della Capitale? Secondo gli ultimi sondaggi sulle comunali di Roma del 2021 realizzato da Winpoll per il Sole 24 Ore, nessuno dei quattro ...News - Accelerano le adesioni a Bit Digital Edition, l’innovativa evoluzione digitale della più autorevole manifestazione del turismo in Italia, che si terrà onli - Redazione James ...