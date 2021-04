“Non chiediamo scusa a nessuno”. Striscia la Notizia dopo la polemica: “Questa denuncia fa ridere” (Di venerdì 16 aprile 2021) L’episodio è capitato pochi giorni fa, quando Michelle Hunziker e Gerry Scotti sono stati artefici di una gag che ha fatto infuriare tante persone. È accaduto durante il lancio di un servizio a Striscia la Notizia, Michelle Hunziker e Gerry Scotti hanno “simulato” gli occhi a mandorla e il modo di parlare distintivi della comunità cinese, attirando a sé un polverone mediatico. A turno, i due presentatori, hanno chiesto scusa. “Chiedo umilmente scusa”, ha detto la svizzera nelle sue storie Instagram, e ancora: “Non era assolutamente mia intenzione ferire la sensibilità della cultura cinese, io amo tutte le culture e sono contro ogni forma di razzismo”. Anche le scuse di Gerry sono giunte super puntuali, mentre qualcun altro non ha voluto proprio cedere. (Continua dopo le foto) Antonio Ricci si è ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 16 aprile 2021) L’episodio è capitato pochi giorni fa, quando Michelle Hunziker e Gerry Scotti sono stati artefici di una gag che ha fatto infuriare tante persone. È accaduto durante il lancio di un servizio ala, Michelle Hunziker e Gerry Scotti hanno “simulato” gli occhi a mandorla e il modo di parlare distintivi della comunità cinese, attirando a sé un polverone mediatico. A turno, i due presentatori, hanno chiesto. “Chiedo umilmente”, ha detto la svizzera nelle sue storie Instagram, e ancora: “Non era assolutamente mia intenzione ferire la sensibilità della cultura cinese, io amo tutte le culture e sono contro ogni forma di razzismo”. Anche le scuse di Gerry sono giunte super puntuali, mentre qualcun altro non ha voluto proprio cedere. (Continuale foto) Antonio Ricci si è ...

Advertising

MSF_ITALIA : #Diabete - Chiediamo a #OMS di aumentare i produttori di #insulina di qualità garantita. Su 500 milioni di pazienti… - FBiasin : L'accusa a #striscialanotizia: 'Siete razzisti!'. La replica: 'Non chiediamo scusa, facciamo satira!' Il modo pegg… - Agenzia_Ansa : Un gruppo di lavoratori dello spettacolo ha occupato il Globe Theatre a Villa Borghese a Roma. 'Dopo più di un anno… - klaudioz83 : @Blowjoint Chiediamo a @rafcalandra che è la referente della ministra #Cartabia? Sarebbe bello controllare quante… - l_lorrai : RT @FBiasin: L'accusa a #striscialanotizia: 'Siete razzisti!'. La replica: 'Non chiediamo scusa, facciamo satira!' Il modo peggiore per co… -

Ultime Notizie dalla rete : Non chiediamo 'A Donnalucata via le dune, arriva un nuovo stabilimento balneare': la denuncia di Legambiente Poiché il Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo (PUDM) è in capo all'amministrazione comunale, chiediamo che questa si pronunci spiegando le ragioni per le quali non ha ritenuto di proteggere ...

Assemblea Federalberghi VCO: gli imprenditori chiedono vaccini e un netto taglio delle tasse VCO - 16 - 04 - 2021 - 'La categoria non ce la fa più, siamo tutti esasperati, si delinea un'altra stagione compromessa'. Duro il ... 'Chiediamo che almeno a livello locale ci si ascolti, ne va del ...

Infrastrutture, Catalfamo chiede nuovo contratto di programma Anas L’assessore regionale alle Infrastrutture, Domenica Catalfamo, in seguito a un incontro di approfondimento tecnico con Anas, che si è svolto a Roma lo scorso 8 aprile, ha scritto al ministro Giovannin ...

Caserta, il circo chiede aiuto al Wwf: «I nostri animali hanno fame» A rischio dromedari, lama, zebre, cavalli e pony. L’’associazione ambientalista: «Abbiamo raccolto la richiesta di aiuto» ...

Poiché il Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo (PUDM) è in capo all'amministrazione comunale,che questa si pronunci spiegando le ragioni per le qualiha ritenuto di proteggere ...VCO - 16 - 04 - 2021 - 'La categoriace la fa più, siamo tutti esasperati, si delinea un'altra stagione compromessa'. Duro il ... 'che almeno a livello locale ci si ascolti, ne va del ...L’assessore regionale alle Infrastrutture, Domenica Catalfamo, in seguito a un incontro di approfondimento tecnico con Anas, che si è svolto a Roma lo scorso 8 aprile, ha scritto al ministro Giovannin ...A rischio dromedari, lama, zebre, cavalli e pony. L’’associazione ambientalista: «Abbiamo raccolto la richiesta di aiuto» ...