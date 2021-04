Napoli, Albergo dei Poveri pronto al restauro: il governo conferma i 100 milioni (Di venerdì 16 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – L’Albergo dei Poveri di piazza Carlo III è pronto a rifarsi il look. Dopo anni di attesa infatti il governo sembra intenzionato a stanziare 100 milioni di euro per la causa. l ministro per il Sud e la Coesione territoriale Mara Carfagna ha confermato l’accordo raggiunto con il ministro dei Beni Culturali Dario Franceschini per inserire il recupero di una delle più grandi e famose opere monumentali del Mezzogiorno, il Real Albergo dei Poveri di Napoli, tra gli interventi direttamente finanziati nella componente Turismo e Cultura del Pnrr, come riporta Napolitoday La notizia è stata resa nota nel corso dell’audizione in Conferenza Unificata. Per il ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 16 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– L’deidi piazza Carlo III èa rifarsi il look. Dopo anni di attesa infatti ilsembra intenzionato a stanziare 100di euro per la causa. l ministro per il Sud e la Coesione territoriale Mara Carfagna hato l’accordo raggiunto con il ministro dei Beni Culturali Dario Franceschini per inserire il recupero di una delle più grandi e famose opere monumentali del Mezzogiorno, il Realdeidi, tra gli interventi direttamente finanziati nella componente Turismo e Cultura del Pnrr, come riportatoday La notizia è stata resa nota nel corso dell’audizione in Conferenza Unificata. Per il ...

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Albergo Chiesa di Sant'Antonio Abate Napoli ... ma il restauro ottocentesco eseguito da un ricoverato del Real Albergo dei poveri ha coperto l'originale dipinto del pittore allievo di Luca Giordano. Vuoi visitare Napoli, contatta Naples and Italy ...

Esenzione Tari: ultime sentenze Napoli, (Campania) sez. I, 09/04/2019, n.1962 Tari: gli esercizi dotati di licenza annuale La Tari, ossia la tassa per lo smaltimenti dei rifiuti (ex Tarsu), è dovuta dall'albergo anche nel periodo ...

Il Pnrr finanzierà recupero Real Albergo di Napoli Per il restauro e la restituzione alla citta’ dell’edificio settecentesco saranno investiti 100 milioni di euro. “Rendere visitabile e viva questa meraviglia – ha detto Carfagna – è un atto doveroso v ...

Albergo dei poveri, il ministero conferma: “Cento milioni per il restauro” La notizia è stata resa nota nel corso dell'audizione in Conferenza Unificata. Per il restauro e la restituzione alla città dell'edificio settecentesco saranno investiti 100 milioni di euro. "Rendere ...

