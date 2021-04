Le regole del lutto | quando la famiglia reale si veste di nero

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 16 aprile 2021) Per il suo primo impegno ufficiale del 2021, la regina Elisabetta aveva scelto il più sgargiante tra i colori abbaglianti che è solita indossare. Luminosa nell’abito e nel volto, la sovrana lo scorso 31 marzo si è presentata alle celebrazioni per il centenario dell’aeronautica militare australiana con un cappotto verde lime abbinato a un primaverile cappello con tulipani e narcisi già visto quando si concesse ai fotografi nel giorno del suo 90esimo compleanno in compagnia del marito. Dopo quella folgorante apparizione a sorpresa di due settimane fa nel Surrey al Commonwealth Air Forces Memorial di Runnymede, era legittimo pensare che un rinnovato avvicendarsi di tinte pastello sfoggiate dalla regina avrebbe segnato il cauto ritorno alla normalità dovuto al raggiungimento dell’immunità di gregge in Gran Bretagna. E invece per il prossimo e – non programmato – appuntamento la troveremo avvolta di nero per il funerale dell’amato principe così come il protocollo prevede per circostanze luttuose come questa.