Le primarie del centrosinistra per il Campidoglio saranno il 20 giugno? (Di venerdì 16 aprile 2021) AGI - Al tavolo di coalizione convocato per martedì prossimo, il Pd proporrà agli alleati di centrosinistra il 20 giugno come data per le primarie per il Campidoglio. A comunicare la scelta i segretari del Pd Roma e Lazio, Andrea Casu e Bruno Astorre, che hanno incontrato al Nazareno Francesco Boccia, responsabile Enti locali del partito. "Abbiamo deciso di convocare per martedì prossimo il tavolo di coalizione dove proporremo, come data per le primarie il 20 giugno" spiega Casu. "Siamo al fianco della città nella lotta al virus - ricordano Casu e Astorre - ma grazie agli straordinari risultati della campagna vaccinale nella nostra Regione, si riaccende la speranza che ci permette di rimetterci al lavoro per costruire insieme il mondo oltre il Covid, a partire dalle prossime ... Leggi su agi (Di venerdì 16 aprile 2021) AGI - Al tavolo di coalizione convocato per martedì prossimo, il Pd proporrà agli alleati diil 20come data per leper il. A comunicare la scelta i segretari del Pd Roma e Lazio, Andrea Casu e Bruno Astorre, che hanno incontrato al Nazareno Francesco Boccia, responsabile Enti locali del partito. "Abbiamo deciso di convocare per martedì prossimo il tavolo di coalizione dove proporremo, come data per leil 20" spiega Casu. "Siamo al fianco della città nella lotta al virus - ricordano Casu e Astorre - ma grazie agli straordinari risultati della campagna vaccinale nella nostra Regione, si riaccende la speranza che ci permette di rimetterci al lavoro per costruire insieme il mondo oltre il Covid, a partire dalle prossime ...

Advertising

gennaromigliore : Candidarsi a guidare #Napoli, la mia città, è un grande onore. Così come lo è stato rappresentarla in questi anni i… - TuttoQuaNews : RT @ilfoglio_it: Il deputato di Iv Gennaro Migliore, ex comunista, si candida a sindaco (e vuole le primarie di centrosinistra). 'Non mi pe… - Agenzia_Italia : Le primarie del centrosinistra per il Campidoglio saranno il 20 giugno? - fisco24_info : Le primarie del centrosinistra per il Campidoglio saranno il 20 giugno?: AGI - Al tavolo di coalizione convocato pe… - infoitinterno : Le primarie del centrosinistra per il Campidoglio saranno il 20 giugno? -

Ultime Notizie dalla rete : primarie del Le primarie del centrosinistra per il Campidoglio saranno il 20 giugno? Le primarie del centrosinistra per il Campidoglio saranno il 20 ...

Elezioni Roma, Pd proporrà primarie per il 20 giugno Per questo motivo ricordiamo che le primarie, da sempre nel Dna del Pd e del centrosinistra, sono la via maestra per coinvolgere tutti gli elettori nelle scelte della nostra comunità politica', ...

Le primarie del centrosinistra per il Campidoglio saranno il 20 giugno? È la proposta che avanzano i diregenti del Pd romano agli alleati. "Si dovranno svolgere in piena sicurezza, siamo convinti che non possiamo permettere al virus di fermare la democrazia" ...

Le difficoltà della penetrazione delle rinnovabili in mercati elettrici liberalizzati I costi delle fonti rinnovabili elettriche corrono da decenni verso il basso, tanto che si parla di raggiunta “parità di mercato”, ovvero di competitività ...

Lecentrosinistra per il Campidoglio saranno il 20 ...Per questo motivo ricordiamo che le, da sempre nel DnaPd ecentrosinistra, sono la via maestra per coinvolgere tutti gli elettori nelle scelte della nostra comunità politica', ...È la proposta che avanzano i diregenti del Pd romano agli alleati. "Si dovranno svolgere in piena sicurezza, siamo convinti che non possiamo permettere al virus di fermare la democrazia" ...I costi delle fonti rinnovabili elettriche corrono da decenni verso il basso, tanto che si parla di raggiunta “parità di mercato”, ovvero di competitività ...