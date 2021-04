Lascia il sacerdozio perché si è innamorato. È la scelta giusta? (Di venerdì 16 aprile 2021) Da giorni non si parla che di don Riccardo Ceccobelli, parroco di Massa Martana, provincia di Perugia, che ha deciso di Lasciare la tonaca per una donna. L’annuncio lo ha dato durante la messa domenicale, ai fedeli riuniti in chiesa. Don Riccardo ha spiegato che il suo cuore “è innamorato” e che per questo ha chiesto L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di venerdì 16 aprile 2021) Da giorni non si parla che di don Riccardo Ceccobelli, parroco di Massa Martana, provincia di Perugia, che ha deciso dire la tonaca per una donna. L’annuncio lo ha dato durante la messa domenicale, ai fedeli riuniti in chiesa. Don Riccardo ha spiegato che il suo cuore “è” e che per questo ha chiesto L'articolo proviene da La Luce di Maria.

