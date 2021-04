Isola 15, l’interesse di Awed per Beatrice Marchetti diventa motivo di scontro tra i due: ecco cos’è successo (Di venerdì 16 aprile 2021) La vita sulle spiagge dell’Honduras si fa sempre più difficile. Stavolta a manifestare malumori reciproci sono stati Awed e la new entry Beatrice Marchetti. A dimostrazione di quanto accaduto, l’inviato Massimiliano Rosolino ci ha presentato l’ultimo Daytime dell‘Isola andato in onda oggi 15 aprile. Appena approdata in Honduras, a Beatrice Marchetti non sono mancate le avances dell’influencer partenopeo. Senza peli sulla lingua, Awed si era mostrato interessato alla modella che però, fidanzata, aveva subito messo le cose in chiaro. Beatrice in questi giorni ha notato un comportamento strano da parte del compagno di viaggio: “Mi evita e non mi parla più. Non capisco cosa ci sia dietro” ha confessato la Marchetti a Paul Gascoigne. Il ... Leggi su fattidigossip (Di venerdì 16 aprile 2021) La vita sulle spiagge dell’Honduras si fa sempre più difficile. Stavolta a manifestare malumori reciproci sono statie la new entry. A dimostrazione di quanto accaduto, l’inviato Massimiliano Rosolino ci ha presentato l’ultimo Daytime dell‘andato in onda oggi 15 aprile. Appena approdata in Honduras, anon sono mancate le avances dell’influencer partenopeo. Senza peli sulla lingua,si era mostrato interessato alla modella che però, fidanzata, aveva subito messo le cose in chiaro.in questi giorni ha notato un comportamento strano da parte del compagno di viaggio: “Mi evita e non mi parla più. Non capisco cosa ci sia dietro” ha confessato laa Paul Gascoigne. Il ...

