I Soliti ignoti | il racconto di Luca Barbareschi spiazza Amadeus | “Mi ha dato un ceffone”

Advertising

playblogtv : #ascoltitv Ascolti TV Access Prime. Su @RaiUno Soliti Ignoti ottiene 5.199.000 spettatori con il 19.4%. Su Canale 5… - kattyrosexx : La trasmissione I soliti ignoti è diventata talmente pesante,monotona e noiosa che mi domando come mai non la chiud… - ilmessaggeroit : Luca Barbareschi, frase choc ai Soliti Ignoti. Amadeus reagisce così - infoitcultura : Soliti Ignoti, Amadeus e la confessione dell’ospite: “Ringrazio Dio per…” - infoitcultura : Luca Barbareschi, la frase choc ai Soliti Ignoti: «Mi ha dato un ceffone» -

Ultime Notizie dalla rete : Soliti ignoti

Per la controprogrammazione dei prossimi sabati sera, Rai1 ha fatto la scelta inconsueta di collocare una fiction (la replica di Sotto copertura ), cui seguiranno alcuni speciali de I(..."I", sulla stessa rete, conquista una platea di .000 individui pari al % di share. Su Canale 5 " Avanti un altro " piace a .000 spettatori con il % di share. Tv8 con "Guess my age " ...Luca Barbareschi in veste di investigatore a "I soliti ignoti" sorprende il pubblico e Amadeus con una rivelazione: "mi ha dato un ceffone" ...Il direttore di Rai1 Stefano Coletta, in occasione della presentazione alla stampa di Top Dieci seconda edizione, svela perché il programma è stato ...