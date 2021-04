Gianluca Vacchi | la figlia Blu Jerusalema operata a soli 6 mesi | le sue condizioni

(Di venerdì 16 aprile 2021) Ladiè stata sottoposta ad un delicato intervento per correggere una malformazione congenita. Ecco come sta la piccola Blu. La piccola Bludie della compagna è statanelle scorse ore. Ad annunciarlo è stato lo stesso influencer attraverso Instagram.qualche tempo fa durane L'articolo proviene da Leggilo.org.

Un dramma che tuttavia si è fortunatamente risolto per il meglio: il celebre imprenditore e influencerha condiviso su Instagram una toccante immagine di lui assieme alla piccola Blu Jerusalema, la figlia di 5 mesi che ha da poco dovuto subire un'operazione a causa di una malformazione. ...Sharon Fonseca racconta le sue ansie di mamma dopo l'operazione cui è stata sottoposta la figlia Blu Jerusalema , che ha appena cinque mesi. Anche lei, come il compagno, ha pubblicato un post su Instagram mostrando delle immagini dolcissime che la ritraggono con la piccola tra le braccia. La bambina ha subito un intervento per correggere la ...Sospiro di sollievo per Gianluca Vacchi e Sharon Fonseca: la loro figlia, Blu Jerusalema, di appena sei mesi, ha subito un'intervento a causa di una malformazione congenita. A qualche giorno di distan ...Gianluca Vacchi ha vissuto uno dei momenti più difficili degli ultimi anni. L’imprenditore, diventato famoso al grande pubblico per i ...