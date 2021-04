Fornaro (Leu): 'Riaperture progressive come annunciato da Speranza' (Di venerdì 16 aprile 2021) Il partito che ha espresso e riconfermato Roberto Speranza alla guida del dicastero della Salute, Leu, ha difeso il ministro dopo gli attacchi rivoltigli dalla Lega di Matteo Salvini ed ha ribadito l'... Leggi su globalist (Di venerdì 16 aprile 2021) Il partito che ha espresso e riconfermato Robertoalla guida del dicastero della Salute, Leu, ha difeso il ministro dopo gli attacchi rivoltigli dalla Lega di Matteo Salvini ed ha ribadito l'...

Ultime Notizie dalla rete : Fornaro Leu Fornaro (Leu): 'Riaperture progressive come annunciato da Speranza' ... Leu, ha difeso il ministro dopo gli attacchi rivoltigli dalla Lega di Matteo Salvini ed ha ... Lo afferma il capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera, Federico Fornaro.

Piombino, sindacati a Roma per JSW. Consegnato documento indirizzato a Draghi e Giorgetti ... delegazione della Lega con i senatori Manuel Vescovi, Massimiliano Romeo e onorevole Manfredi Potenti; dalla delegazione di LEU guidata dal capogruppo alla Camera Federico Fornaro. Con ciascuno ...

Battaglia su Franco e Speranza, per Draghi le prime spine Scontro fra Salvini e Letta sui ministri del Tesoro e della Sanità. Il premier prova a ridurre la pressione rinviando a maggio 3 decreti sul Recovery ...

Speciale energia: Fornaro (Leu), individuare sito nazionale per stoccaggio rifiuti nucleare con chiarezza L'esponente di Leu ha proseguito: "Alla fine del procedimento attivato ... Abbiamo proposto - ha concluso Fornaro - che tra i criteri per l'individuazione definitiva sia inserito un dato oggettivo: ...

