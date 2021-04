Escursionisti morti in Friuli Venezia Giulia: travolti da una valanga, salvo il terzo (Di venerdì 16 aprile 2021) Gli Escursionisti sono rimasti travolti da una valanga staccata dallo Jof di Montasio, in Friuli-Venezia Giulia, tra Malborghetto Valbruna e Chiusaforte. su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 16 aprile 2021) Glisono rimastida unastaccata dallo Jof di Montasio, in, tra Malborghetto Valbruna e Chiusaforte. su Notizie.it.

Escursionisti morti in Friuli Venezia Giulia: travolti da una valanga, salvo il terzo Gli escursionisti sono rimasti travolti da una valanga staccata dallo Jof di Montasio, in Friuli-Venezia Giulia, tra Malborghetto Valbruna e Chiusaforte.

