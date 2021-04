Dal 26 aprile l'Italia riapre: torna la zona gialla, via libera a spettacoli e ristoranti anche di sera ma all'aperto - Arriva il pass per ... (Di venerdì 16 aprile 2021) L'Italia riapre il 26 aprile . A decidere l'allentamento delle restrizioni anti - Covid è, all'unanimità, la cabina di regia del governo. Ripartono le attività all'aperto, dallo spettacolo alla ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 16 aprile 2021) L'il 26. A decidere l'allentamento delle restrizioni anti - Covid è, all'unanimità, la cabina di regia del governo. Ripartono le attività all', dallo spettacolo alla ...

Ultime Notizie dalla rete : Dal aprile Gp Imola, la Formula 1 resta muta per il black - out di Internet: radio spente e caos in pista Il francese e il messicano si sono appena toccati, per fortuna, non c'è un responsabile: "Entrambi convengono che sia stato il frutto di una sfortunata coincidenza, non aiutata dal fatto che tutti e ...

Scuola, Dad addio: dal 26 si torna in classe al completo. Ma mancano le aule per tutti L'apertura avrà comunque un impatto limitato - dal 26 aprile mancheranno sei settimane alla fine dell'anno scolastico - e quest'anno gli scrutini potranno eccezionalmente essere anticipati al primo ...

Galli critico sulle riaperture: "Rischio calcolato? Calcolato male" L'infettivologo del Sacco di Milano "La curva dei contagi vede una flessione appena accennata, ma temo che avremo presto un segno opposto" ...

Covid, Massimo Galli su riaperture: “Rischio calcolato male” Il virologo Massimo Galli non condivide la scelta delle riaperture mettendo in evidenza che si tratta di un rischio calcolato male.

