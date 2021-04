Crotone-Udinese, Gotti: “Siamo arrabbiati, dobbiamo cogliere le nostre opportunità” (Di venerdì 16 aprile 2021) “Come arriva la squadra alla sfida con il Crotone? Direi arrabbiata, come mi sembrava lo fosse la settimana scorsa prima della partita contro il Torino anche se poi il risultato è stato estremamente negativo. La classifica mostra che abbiamo delle opportunità e ci lascia delle opportunità. dobbiamo essere bravi noi ad andare a coglierle”. Luca Gotti presenta così la sfida delicatissima che la sua Udinese giocherà sul campo del Crotone ultimo in classifica. Il tecnico friulano sa che con una vittoria si chiuderebbe il discorso salvezza per i bianconeri reduci da un momento negativo: “Abbiamo giocato 30 partite e se i numeri ci dicessero che una soluzione ha pagato molto più dell’altra sicuramente attueremo quella soluzione. Però l’Udinese ha fatto goal ... Leggi su sportface (Di venerdì 16 aprile 2021) “Come arriva la squadra alla sfida con il? Direi arrabbiata, come mi sembrava lo fosse la settimana scorsa prima della partita contro il Torino anche se poi il risultato è stato estremamente negativo. La classifica mostra che abbiamo dellee ci lascia delleessere bravi noi ad andare a coglierle”. Lucapresenta così la sfida delicatissima che la suagiocherà sul campo delultimo in classifica. Il tecnico friulano sa che con una vittoria si chiuderebbe il discorso salvezza per i bianconeri reduci da un momento negativo: “Abbiamo giocato 30 partite e se i numeri ci dicessero che una soluzione ha pagato molto più dell’altra sicuramente attueremo quella soluzione. Però l’ha fatto goal ...

Advertising

Antonello_Ange : Oh sì bella l'Europa ma io Crotone - Udinese con Messias&Ounas contro DePaul&Pereyra ed in seguito duello dei C gra… - sportface2016 : #CrotoneUdinese , i convocati di Gotti - sportface2016 : #CrotoneUdinese, le parole di Luca #Gotti in conferenza stampa - MandolorianPick : ?? Serie A ?? Crotone vs Udinese o2.5 ?? -110 ?? 1.5u - Fantacalcio : Crotone-Udinese: la conferenza di Gotti -