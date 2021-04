Covid, Speranza: “C’è un calendario per le riaperture, ma non c’è un giorno in cui scompariranno tutte le misure” (Di venerdì 16 aprile 2021) C'è "un calendario per le riaperture. Una data chiave è quella del 26 di aprile che è la data in cui ripristiniamo le zone gialle, con una differenza importante che riguarda la necessità di investire sul fronte degli spazi aperti". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 16 aprile 2021) C'è "unper le. Una data chiave è quella del 26 di aprile che è la data in cui ripristiniamo le zone gialle, con una differenza importante che riguarda la necessità di investire sul fronte degli spazi aperti". L'articolo .

Ultime Notizie dalla rete : Covid Speranza Dal 26 aprile calcio in zona gialla, poi piscine e palestre: Draghi fissa le date del ritorno allo sport "Serve un percorso di gradualità che ci consentirà di monitorare l'andamento", ha continuato Speranza. Mentre Draghi afferma: "Queste decisioni sono state prese sulla base di dati scientifici che ...

Covid, Speranza: da 15 maggio ok piscine all'aperto, 1/6 palestre E' la 'road map' illustrata dal ministro della Salute, Roberto Speranza, in conferenza stampa parlando delle riaperture. 'C'è un'idea di percorso che mettiamo in campo', ha aggiunto.

COVID - Speranza: "Meno rischi all'aperto, riaperture graduali a partire dal 26 aprile" Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa: "Ci sono stati due fattori fondamentali che nelle ultime settimane ci hanno consentito di vedere un ...

Mentre si parla di superamento della norma Ue sugli aiuti di Stato Il cosiddetto de minimis limita fortemente le erogazioni dei sussidi stanziati in favore delle fiere per l’emergenza Covid e va quindi superato.

