Covid, Salvini: riaperture vittoria del buon senso, non della Lega (Di venerdì 16 aprile 2021) "riaperture dal 26 aprile, vittoria della Lega? No, vittoria del buonsenso, con ritorno della zona gialla e riapertura all'aperto di ristoranti e bar anche alla sera". Lo ha scritto su Twitter il ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 16 aprile 2021) "dal 26 aprile,? No,del, con ritornozona gialla e riapertura all'aperto di ristoranti e bar anche alla sera". Lo ha scritto su Twitter il ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Salvini Covid, Salvini: riaperture vittoria del buon senso, non della Lega Lo ha scritto su Twitter il segretario della Lega, Matteo Salvini, commentando le decisioni annunciate dal presidente del Consiglio Mario Draghi e dal ministro della Salute Roberto Speranza."Un ...

L'EDITORIALE - Giù la maschera Signori! ...entrare in qualsivoglia polemica sulla loro efficacia - non sono una cura per i malati di Covid? ... è il presunto leader del centrodestra, Matteo Salvini. Sì, quello che fino all'estate scorsa negava l'...

Covid, Salvini: "Se tutto va bene, dal 26 aprile si torna a vivere" Il leader della Lega alla Fabbrica del vapore, a Milano. "In cabina di regia oggi finalmente ha prevalso il buonsenso, due terzi del Paese potrebbero gia' riaprire" ...

Covid, Salvini “Dalla cabina di regia buon senso sulle riaperture” L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.

