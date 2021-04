Aperti alle critiche Le sei fake news su Rousseau della settimana

(Di venerdì 16 aprile 2021) Riconosciamo l’alto valore dell’informazione ecritica giornalistica. Consideriamo lecome uno stimolo per crescere e migliorare. Ci troviamo però costretti ad intervenire quando questesono basate su notizie false. Rispondiamo cosìfalsità suriportate questa. 1. “impedisce il voto per scegliere a chi destinare gli oltre 7 milioni di euro le restituzioni dei parlamentari” – 9 aprile 2021 su Adnkronos, 9 aprile 2021 su Il Fatto Quotidiano, 11 aprile 2021 su La Repubblica, 11 aprile 2021 su SkyTg24 FALSO Da giorni e su diverse testate giornalistiche viene riportata la falsa notizia per la quale oltre 7 milioni di euro sarebbero bloccati nel conto delle restituzioni perché la piattaforma...

Advertising

RobTallei : Ristoranti aperti la sera ma coprifuoco alle 22. La rivincita dell'apericena. - petergomezblog : Riaperture, verso il giallo “rafforzato” dal 26 aprile: i ristoranti lavorano all’aperto fino a cena, sport e spett… - SkyTG24 : Covid, San Marino riparte: da domani ristoranti aperti fino alle 21.30 - nandopagliara : RT @lefrasidiosho: Ristoranti aperti anche la sera ma rimane il #coprifuoco alle 22 - SilviaGiomi : RT @lefrasidiosho: Ristoranti aperti anche la sera ma rimane il #coprifuoco alle 22 -

Ultime Notizie dalla rete : Aperti alle

...via liberafiere, il primo giugno alcune attività sportive, dal 15 maggio le piscine all'aperto. 'Il 26 aprile è la data chiave in cui ripristiniamo le zone gialle, investendo sugli spazi... salvo improvvisi peggioramenti, alla cosiddetta zona gialla 'rinforzata', con i ristoranti... anche la ristorazione a pranzo a cena escuole tutte, che riaprono completamente in presenza ...Coronavirus in Italia, il bollettino di venerdì 16 aprile del Ministero della Salute: i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 15.943 su 327.704 tamponi (ieri ...AGI - "Si può guardare al futuro con un prudente ottimismo e con fiducia". Lo dice il premier Mario Draghi in una conferenza stampa a palazzo Chigi, riferendosi al dossier riaperture. "C'è un cambiame ...