Ai tempi del Covid la Giornata Del Pigiama in ufficio potrebbe non fermarsi al 16 aprile (Di venerdì 16 aprile 2021) La pandemia ha modificato non solo l’ambiente di lavoro (il 40 per cento delle persone intervistate continua a lavorare da casa) ma anche lo stile d’abbigliamento (solo il 17,3 per cento continua a vestirsi come prima). L’Urban Dictionary ha addirittura introdotto un nuovo modo di dire, la zoom shirt, che corrisponde alla maglia o alla camicia che appendiamo alla sedia, pronta da infilare in caso di una riunione su zoom dell’ultimo minuto. Secondo l’indagine di InfoJobs sarebbe il 36 per cento degli intervistati ad optare per un mezzo busto elegante, con pantaloni del Pigiama e ciabatte a completare il look. Un dato che si impenna se a rispondere sono gli utenti interpellati su Instagram: tra gli intervistati, il 61 per cento ha ammesso di essersi preso questa piccola libertà. In generale è stato il 65,9 per cento a scegliere la comodità, l’outfit sportivo o il ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 16 aprile 2021) La pandemia ha modificato non solo l’ambiente di lavoro (il 40 per cento delle persone intervistate continua a lavorare da casa) ma anche lo stile d’abbigliamento (solo il 17,3 per cento continua a vestirsi come prima). L’Urban Dictionary ha addirittura introdotto un nuovo modo di dire, la zoom shirt, che corrisponde alla maglia o alla camicia che appendiamo alla sedia, pronta da infilare in caso di una riunione su zoom dell’ultimo minuto. Secondo l’indagine di InfoJobs sarebbe il 36 per cento degli intervistati ad optare per un mezzo busto elegante, con pantaloni dele ciabatte a completare il look. Un dato che si impenna se a rispondere sono gli utenti interpellati su Instagram: tra gli intervistati, il 61 per cento ha ammesso di essersi preso questa piccola libertà. In generale è stato il 65,9 per cento a scegliere la comodità, l’outfit sportivo o il ...

