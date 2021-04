UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntata di venerdì 16 aprile 2021 (Di giovedì 15 aprile 2021) anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE in onda venerdì 16 aprile 2021: Leggi anche: UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntata di giovedì 15 aprile 2021 Alberto Palladini (Maurizio Aiello) vorrebbe ancora recuperare il rapporto sentimentale con Clara (Imma Pirone), ma Barbara Filangieri (Mariella Valentini) è sempre più presente nella sua vita… Serena (Miriam Candurro) appare intenzionata a rinunciare al viaggio a Berlino, ma Filippo (Michelangelo Tommaso) cerca di farle cambiare idea. Rossella (Giorgia Gianetiempo) intende ancora una volta mettere distanza con Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) Vittorio (Amato Alessandro D’Auria) tenta come può di allontanarsi da ... Leggi su tvsoap (Di giovedì 15 aprile 2021)di Unalin onda16: Leggi anche: UNALdi giovedì 15Alberto Palladini (Maurizio Aiello) vorrebbe ancora recuperare il rapporto sentimentale con Clara (Imma Pirone), ma Barbara Filangieri (Mariella Valentini) è sempre più presente nella sua vita… Serena (Miriam Candurro) appare intenzionata a rinunciare al viaggio a Berlino, ma Filippo (Michelangelo Tommaso) cerca di farle cambiare idea. Rossella (Giorgia Gianetiempo) intende ancora una volta mettere distanza con Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) Vittorio (Amato Alessandro D’Auria) tenta come può di allontanarsi da ...

