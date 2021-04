Un mini parco giochi in via Laspro: bocciata l’ipotesi (Di giovedì 15 aprile 2021) Di Erika Noschese “Dopo 10 anni di battaglie, finalmente iniziano i lavori al viadotto Gatto”. Lo ha dichiarato in consiglio comunale il consigliere Nico Mazzeo che chiede all’assessore all’urbanistica e la Mobilità Mimmo De Maio di procedere in tempi rapidi verso il secondo step, con l’illuminazione di uno dei tratti di strada più pericolosi, scenario di numerosi incidenti mortali. All’ordine del giorno anche i lavori di riqualificazione in via Laspro. Il consigliere De Maio ha infatti chiarito che si approvava, in consiglio comunale, la rimodulazione dell’intervento per la realizzazione dei parcheggi mentre è stata abolita l’ipotesi della realizzazione del campetto. Stando a quanto riferito al vicesindaco, infatti, residenti della zona così come il parroco avrebbero chiesto all’amministrazione comunale di non procedere alla ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 15 aprile 2021) Di Erika Noschese “Dopo 10 anni di battaglie, finalmente iniziano i lavori al viadotto Gatto”. Lo ha dichiarato in consiglio comunale il consigliere Nico Mazzeo che chiede all’assessore all’urbanistica e la Mobilità Mimmo De Maio di procedere in tempi rapidi verso il secondo step, con l’illuminazione di uno dei tratti di strada più pericolosi, scenario di numerosi incidenti mortali. All’ordine del giorno anche i lavori di riqualificazione in via. Il consigliere De Maio ha infatti chiarito che si approvava, in consiglio comunale, la rimodulazione dell’intervento per la realizzazione dei parcheggi mentre è stata abolitadella realizzazione del campetto. Stando a quanto riferito al vicesindaco, infatti, residenti della zona così come il parroco avrebbero chiesto all’amstrazione comunale di non procedere alla ...

Ultime Notizie dalla rete : mini parco Edison: cresce nel mini idroelettrico, rileva 7 impianti in Valle d'Aosta Con l'operazione annunciata oggi, il parco idroelettrico di Edison sale a 104 impianti idroelettrici, di cui 61 mini - idro, per una potenza rinnovabile complessiva, compreso l'installato eolico e ...

Edison acquisisce 7 centrali mini-idro in Valle d’Aosta Edison continua a crescere nell’idroelettrico e lo fa in Valle d’Aosta acquisendo il 100% della società Hydro Dynamics cui fanno capo 7 impianti mini-idro.

MINI Electric Pacesetter ha debuttato a Roma come safetycar Ha debuttato all'E-Prix di Roma la nuova Safety Car FIA Formula E del Gruppo BMW: la MINI Electric Pacesetter ispirata a JCW.

