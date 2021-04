Traffico internazionale di droga | ‘ndrangheta | anche in Puglia l’operazione antimafia con venti arresti in varie regioni Guardia di finanza

Leggi su noinotizie

(Di giovedì 15 aprile 2021) Di seguito un comunicato diffuso dalladi: Alle prime ore di oggi 15 aprile 2021, il Comando Provinciale delladidi Catanzaro e il Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata delladidi Roma, diretti e coordinati dalla Procura della Repubblica – Direzione Distrettualedi Catanzaro, hanno dato esecuzione all’Ordinanza di applicazione di misura cautelare personale emessa dal G.I.P. del Tribunale di Catanzaro nei confronti di 20 indagati per i delitti di associazione per delinquere finalizzata aldi stupefacenti, con lo scopo di agevolare l’organizzazione di stampo mafioso di riferimento. L’attività interviene in concomitanza con una analoga operazione coordinata ...