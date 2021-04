Spallanzani | Vaia | chi è vaccinato può e deve viaggiare

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 15 aprile 2021) Roma – “Se e’ utile la quarantena per chi viaggia? Dipende da quale. Se parliamo dello scorso anno si’, ora se pensiamo a persone vaccinate e tamponate la quarantena e’ quasi stupida. Serve un atteggiamento premiale: in un’ottica di costo-benefici, chi e’puo’ emuoversi.” “Per adesso tutto e’ ancora accompagnato dall’indagine diagnostica antigenica o molecolare, ma e’ evidente che il nostro percorso sia questo, che ci auguriamo sia nel piu’ breve tempo possibile.” “Dobbiamo potenziare la vaccinazione. Il tema e’ la quantita’ di vaccini”. Lo ha detto Francesco, direttore sanitario dello, partecipando all’incontro ‘La ripresa del trasporto aereo in sicurezza. Un anno di collaborazione tra Aeroporti di Roma e Inmi Lazzaro’, insieme a Ivan Bassato, direttore ...