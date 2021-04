Riforma pensioni 2021 | ultime ad oggi su Quota 100 | ape sociale e Quota 41

(Di giovedì 15 aprile 2021) In questi giorni abbiamo avuto l’onore di ospitare sul sito differenti esperti previdenziali, Ignazio Ganga (CISL), Il prof Giuliano Cazzola, il Dott Claudio Maria Perfetto, l’argomento centrale sempre il post100 e la futuradal 1 gennaio 2022, tra i nostri lettori molti si sono cimentati in commenti costruttivi, interloquendo virtualmente con i vari esperti,altri hanno rilasciato la loro testimonianza. Quel che é emerso é che molti temono il famigerato scalone e vedendo i tempi stringere propongono almeno la proroga per 1 anno della100 affinché non resti un buco nelle misure, altri insistono sulla41, facendo notare come i precoci non potrebbero beneficiae di nessuna altra misura, mentre vi é anche chi ...

notizieoggi24 : Riforma Pensioni 2021, come verrà sostituita Quota 100 e quali sono le alternative - ThornXYZ : 'In pensione a 62 anni. Arriva la riforma Draghi! | Trend Online' - Sbandato1962 : @matteosalvinimi Ho notato che isulla riforma pensioni nn parli più. Tra i drammi del covid c'è anche la grave dis… - GenusNovaPuff : Riforme, Riforme, Riforme, Riforme, Riforme, Riforme, Riforme, Riforme, Riforme, Riforme, Riforme, Riforme, Riforme… - SBerritta : RIFORMA PENSIONI/ Cazzola: “tregua armata nel Governo, ma il nodo Fornero resta” -

Ultime Notizie dalla rete : Riforma pensioni

...la novità più importante dovrebbe essere cambio di data per l'erogazione delledi ... Al momento però questanon è ancora attiva , quindi le date di riferimento restano quelle del 15 del ...anticipate e penalizzazione Posto quindi che quota 100 uscirà di scena con la, resta da capire come evitare lo scalone con ledi vecchiaia a 67 anni. Il governo ...Alzare l’aliquota della flat taxal 23%: è una delle ipotesi tra quelle formulate dal Dipartimento delle Finanze in sede di audizione parlamentare sulla Riforma IRPEF e, come è ...Tale domanda dovrà essere presentata all’Inps per via telematica: la scadenza è stata fissata al 30 aprile 2021 Bonus 2400 euro, il decreto Sostegni ha previsto, come noto, un bonus da 2400 euro per a ...