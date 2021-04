LIVE – Bollettino oggi | giovedì 15 aprile | contagi aggiornati di ogni regione DIRETTA

(Di giovedì 15 aprile 2021) Vi proponiamo ile lascritta deiin Italia nella giornata di15. Nessuna zona gialla dopo le festività pasquali: dopo le ultime indicazioni del monitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanità sono diciassette le regioni/province autonome in zona arancione e quattro in rossa. Sportface.it vi terrà compagnia con tutti i dati nella giornata odierna, considerando peraltro vari approfondimenti in relazione all’emergenza coronavirus. Segui ilsu Sportface.it ECCO COME LEGGERE I NUMERI DELAGGIORNA LADATI NAZIONALI DI IERI: 16.168 nuovi, 469 morti, 20.251 guariti, 197.788 tamponi molecolari, 3.490 in terapia intensiva Di seguito c’è l’andamento ...

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Bollettino

Pressing degli enti locali per le riaperture. Linee guida discusse oggi nella Conferenza delle regioni, poi la cabina di regia del governo. Il piano vaccini va avanti: Figliuolo annuncia l'arrivo di 7 ...L'ultimoregistra 1.542 positivi e trentatré vittime (QUI tutti i dati) . La situazione negli ospedali palermitani è critica . Mentre scriviamo, alle otto di sera del quattordici aprile, ...L'emergenza Coronavirus continua a non dare tregua non solo in Italia, ma in tutto il pianeta. Come di consueto, il Ministero della Salute ha condiviso ...L'emergenza Coronavirus continua a non dare tregua non solo in Italia, ma in tutto il pianeta. Come di consueto, il Ministero della Salute ha condiviso ...