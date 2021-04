Libia, la partita della stabilizzazione vista dall’Italia (Di giovedì 15 aprile 2021) L’Italia guarda alla Libia con “realismo fiducioso”, è così che ambienti diplomatici definiscono quanto sta accadendo sulla sponda nordafricana del nostro interesse nazionale. L’avvenuto sblocco dello stallo istituzionale è frutto anche del cessate il fuoco dello scorso ottobre. Passaggio che ha permesso l’investitura ricevuta da Abdelhamid Dabaiba come primo ministro designato da un organismo ad hoc creato dalle Nazioni Unite (il Foro di dialogo libico che lo ha eletto) e confermata dal voto di fiducia unanime della Camera di Rappresentanti (che non lo aveva mai concesso al precedente governo di accordo nazionale) con l’obiettivo di guidare il Paese fino alle elezioni del 24 dicembre per consolidare la stabilizzazione del Paese. Sul piano politico interno, in Libia è in corso il dibattito sulla legge elettorale e le ... Leggi su formiche (Di giovedì 15 aprile 2021) L’Italia guarda allacon “realismo fiducioso”, è così che ambienti diplomatici definiscono quanto sta accadendo sulla sponda nordafricana del nostro interesse nazionale. L’avvenuto sblocco dello stallo istituzionale è frutto anche del cessate il fuoco dello scorso ottobre. Passaggio che ha permesso l’investitura ricevuta da Abdelhamid Dabaiba come primo ministro designato da un organismo ad hoc creato dalle Nazioni Unite (il Foro di dialogo libico che lo ha eletto) e confermata dal voto di fiducia unanimeCamera di Rappresentanti (che non lo aveva mai concesso al precedente governo di accordo nazionale) con l’obiettivo di guidare il Paese fino alle elezioni del 24 dicembre per consolidare ladel Paese. Sul piano politico interno, inè in corso il dibattito sulla legge elettorale e le ...

Ultime Notizie dalla rete : Libia partita Draghi alla prova Recovery, tra tensioni sociali ed economiche ... ma non è una partita facile. L'Italia è una repubblica parlamentare ed il rischio che gli ... che minaccia gli investimenti e l'influenza italiana tanto in Libia quanto in mare. Proprio in Libia è ...

Sofagate: Erdogan dà del maleducato (e inappropriato) a Draghi Di certo il momento è delicato, sia per le relazioni bilaterali, sia per i numerosi interessi in gioco, ad esempio in Libia. Non è un caso che nel Paese nordafricano si giochi una partita importante, ...

Libia, Guerini: “Il nostro impegno, rilanciare il ruolo dell’Italia nel Mediterraneo” Sintesi dell’intervista al ministro della Difesa Lorenzo Guerini, di Francesco Grignetti – La Stampa Via Sant'Andrea delle Fratte, 16 - 00187 Roma Tel: 06/675471 “La nostra presenza in Libia fa parte ...

Libia e Oriente: Di Maio, è il momento delle scelte La visita di Luigi Di Maio a Tony Blinken, pur appartenendo alla routine diplomatica, si è svolta in un momento particolare e può assumere una qualche consistenza, con riferimento a due scacchieri: Me ...

