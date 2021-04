La colonna sonora di Animal Crossing è disponibile in 7 cd

(Di giovedì 15 aprile 2021) (Foto: Nintendo)Togliersi le musichette di: New Horizon dalla mente è un’impresa ardua perché ladel gioco per Nintendo Switch è stata messa a punto ad hoc per creare quell’atmosfera soft, protetta e rilassante che ha contribuito al successo planetario del best-seller del 2020. La musica riveste peraltro un ruolo di primo piano perché porta alla fine-non-fine della storia principale del gioco, quando si riesce con successo a ottenere il punteggio sufficiente per l’isola e invitare il divo K.K. Slider a tenere un concerto nella piazza principale. Ed è proprio il cantautore cagnolino con chitarra il protagonista di tre dei sette cd del cofanetto in edizione limitata prodotto direttamente in Giappone che è apparso anche su Amazon internazionale. (Foto: Nintendo)Già, perché sono ben sette i ...

Laura Pausini il 25 aprile sarà alla cerimonia degli #Oscars L'artista canterà sul palco del Dolby Theatre di Los Angeles

Infatti, la nuova stagione porta con sé nella suainiziale e finale la voce di Chiara Galiazzo . Già a metà marzo la cantante de L'ultima canzone del mondo aveva dichiarato su ...Venerdì 16 aprile sarà disponibile in rotazione radiofonica il singolo di Camille Cabaltera , Scegli . Versione italiana di Lead The Way, Scegli è un estratto delladel film targato Walt Disney Animation Studios Raya e l'ultimo drago . Scegli, nella versione originale è stato scritto ed eseguito da Jhené Aiko, candidata ai Grammy. Nella clip ...Laura Pausini sarà agli Oscar 2021 anche di persona, come performer. La cantante è in lizza nella categoria "Best Original Song" con "Io sì (Seen)" e si esibirà alla cerimonia della novantatreesima ed ...Tra le tante novità della nuova stagione c'è anche quella che riguarda la colonna sonora, che coinvolge una delle voci italiane più belle del panorama musicale italiano ...