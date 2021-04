Firenze | demolito il Teatro dell’Oriuolo Al suo posto un teatro digitale nella piazzetta

(Di giovedì 15 aprile 2021) l, spiega il Comune, si è rivelato impossibile da mettere a norma e da conservare a causa della fatiscenza delle strutture originali. Il progetto, costato 600.000 euro, proseguirà con le opere di ricostruzione.piazza-giardino, su un'area triplicata rispetto a quella originaria grazie all'abbattimento di volumi, sarà realizzato uno spazio multifunzionale con vocazione espositiva e una grande ruota cinematografica; mentre nei locali dell'ex scena nascerà il «digital teatrum»: un luogo fisico attrezzato con strumentazioni digitali per le arti digitali senza la mediazione di uno schermo L'articolo proviene daPost.

Demolite stamani le strutture a, a due passi dal Duomo, che costituivano gli allargamenti in muratura dell'ex teatro dell'Oriuolo. Le baracche occupavano circa 300 metri quadrati: ora lasceranno il posto a una piazza - ...Le indagini, condotte dall'Arma e coordinate dalla Procura della Repubblica umbra, hanno' ... le due cartoline spedite dail 5 ed il 6 novembre 2009 da Barbara ai figli e le vere ...l teatro, spiega il Comune, si è rivelato impossibile da mettere a norma e da conservare a causa della fatiscenza delle strutture originali. Il progetto, costato 600.000 euro, proseguirà con le opere ...Sono state demolite le strutture fatiscenti a due passi dal Duomo che costituivano gli allargamenti in muratura dell’ex Teatro dell’Oriuolo, realizzati in maniera confusa negli anni 50 di fronte alla ...