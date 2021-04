Fabiana Dadone, bordate a destra: “Io drogata? Facciamo il test insieme” (Di giovedì 15 aprile 2021) La ministra Fabiana Dadone risponde in maniera piccata e provocatoria ai detrattori di destra che le hanno rivolto accuse pesanti. Fabiana Dadone, Ministro per le Politiche Giovanili nel governo Draghi, risponde alle accuse in certi casi anche eccessivamente feroci ricevute da esponenti del centro destra. La cuneese classe 1984 ha rilasciato un lungo messaggio L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 15 aprile 2021) La ministrarisponde in maniera piccata e provocatoria ai detrattori diche le hanno rivolto accuse pesanti., Ministro per le Politiche Giovanili nel governo Draghi, risponde alle accuse in certi casi anche eccessivamente feroci ricevute da esponenti del centro. La cuneese classe 1984 ha rilasciato un lungo messaggio L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

fattoquotidiano : Fabiana Dadone, ministra dei Giovani, ai politici di destra che la attaccano perché è antiproibizionista: “Io non a… - LobbaLuisa : RT @fattoquotidiano: Fabiana Dadone, ministra dei Giovani, ai politici di destra che la attaccano perché è antiproibizionista: “Io non assu… - deboramau : RT @fattoquotidiano: Fabiana Dadone, ministra dei Giovani, ai politici di destra che la attaccano perché è antiproibizionista: “Io non assu… - TarallucciE : RT @fattoquotidiano: Fabiana Dadone, ministra dei Giovani, ai politici di destra che la attaccano perché è antiproibizionista: “Io non assu… - francesco_colla : RT @fattoquotidiano: Fabiana Dadone, ministra dei Giovani, ai politici di destra che la attaccano perché è antiproibizionista: “Io non assu… -